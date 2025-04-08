Trafikte kurallar değişiyor: 32 maddelik kanun taslağı hazır

Bayram tatili boyunca denetimleri artırdıklarını açıklayan Bakan Yerlikaya, bu süreçte 93 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandığını 48 bin 21 aracın trafikten men edildiğini ve 7 bin 720 sürücünün de ehliyetine el konulduğunu açıkladı.

"Karayolları Trafik Kanunu"nda değişiklik yapılamasını öngören 32 maddelik bir kanun taslağı hazırladıklarını belirten Yerlikaya, taslağın yakında Meclis'e sunulacağını söyledi.

32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazır

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), açıklamalarda bulunan Kaya, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız" bilgisini paylaştı.