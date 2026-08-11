Trafikte ‘uyuşmazlık’ kurallarına yeni düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), “Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Sigorta Tahkim Komisyonuna Yapılacak Başvurular Hakkında Kurum Sirküleri (2026/02)” yayımladı.

5 Ağustos 2026 tarihli ve 1862 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yayımlanan sirkülerde, kara araçları kasko sigortası ile karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurularda uygulanacak esaslara açıklık getirildi.

Tahkim başvurusu için mevcut hükümler hatırlatıldı

Sirkülerde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilmesi için, sigortalının veya zarar görenin öncelikle ilgili sigorta kuruluşuna başvuruda bulunması, talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemesi veya sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı cevap vermemesi gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesinde de zarar görenin dava veya tahkim yoluna başvurmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunmasının zorunlu olduğu, sigorta kuruluşunun başvuruyu en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığı konusunda uyuşmazlık bulunması halinde dava açılabileceği ya da 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurulabileceği hükmüne yer verildiği belirtildi.

Rapor bekleniyorsa uyuşmazlık var sayılmayacak

SEDDK, kara araçları kasko sigortası ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ekspertiz süreci henüz tamamlanmamış maddi hasarlara ilişkin Tahkim Komisyonu başvurularına yönelik uygulamaya da açıklık getirdi.

Buna göre, sigorta kuruluşunun ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde eksper atamasını yapması ve eksper raporunun sigortacıya yüklenemeyecek etkenler nedeniyle henüz tamamlanmadığının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden belgelendirilmesi halinde, talebin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlandığı ya da verilen cevabın talebi karşılamadığı yönünde bir uyuşmazlığın bulunduğu kabul edilmeyecek. Bu kapsamda, eksper raporunun sigorta şirketinden kaynaklanmayan nedenlerle henüz tamamlanmamış olması, tek başına Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru şartlarının oluştuğu anlamına gelmeyecek.

15 günlük başvuru kuralına "eksper" istisnası

Sirkülerde ayrıca, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca raportör tarafından yapılan ön incelemede, sigorta kuruluşuna gerekli başvurunun yapılıp yapılmadığı, talebin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmadığı ile sigorta kuruluşunun 15 iş günü içinde cevap verip vermediğinin değerlendirildiği ifade edildi.