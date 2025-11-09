Trafikte yeni dönem: Çakara el konulacak, makas atana 90 bin TL ceza

İçişleri Bakanlığı, hız sınırı ihlali, kırmızı ışık, ambulansa yol vermeme ve telefon kullanımı gibi hatalara sert yaptırımlar içeren yeni trafik paketini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanan sürücülerin hem aracına hem de ehliyetine el konulabileceğini söyledi.

Yılbaşına kadar tüm yunus timleri ve önleyici ekiplerin yaka kameralarıyla donatılacağını belirten Yerlikaya, uygulamanın hem sürücüler hem de güvenlik güçleri üzerinde “çift taraflı caydırıcılık” sağlayacağını ifade etti.

Makas atan sürücüye 90 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men

Yeni düzenlemeye göre:

* Makas atan sürücüye 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyete el koyma, 60 gün araç bağlama cezası uygulanacak.

* TEM otoyolunda araçtan inip saldırı amaçlı hareket edenlere de aynı yaptırım uygulanacak.

* “Gereği Yapıldı” sistemiyle vatandaşlar kural ihlallerini e-Devlet üzerinden görüntüyle bildirebilecek.

Hız sınırı ihlallerinde ehliyete el konulacak

Yerleşim içinde hız sınırını 46-55 km aşanlar: 30 gün ehliyet geri alma

56-65 km aşanlar: 60 gün

66 km ve üzeri aşanlar: 90 gün

Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza

Ambulans, itfaiye, acil hasta taşıyan araçlara yol vermeyenlere 46 bin TL ceza + 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Kırmızı ışıkta kaza yapanın ehliyeti 60 gün gidecek

Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya sebep olan sürücünün ehliyeti 60 gün geri alınacak.

Diğer önemli düzenlemeler:

Aracında sahte ya da okunması zor plaka bulunduran sürücülere 140 bin TL para cezası verilecek ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Trafikte yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza kesilecek, ayrıca ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak. Seyir halinde telefon kullanmanın cezası 5 bin TL olarak belirlenirken, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran egzoz ve benzeri araç modifikasyonlarında 16 bin TL ceza uygulanacak. Ölüm veya yaralanmalı kazalarda, sürücünün izin almadan olay yerinden kaçması hâlinde ise 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası gündeme gelecek.

Yük ve yolcu taşımaya takograf zorunluluğu

3.500 kg üzeri yük taşıyan araçlara, 17+ koltuklu yolcu araçlarına takograf, taksilere taksimetre zorunluluğu geliyor.

Bakan Yerlikaya, düzenlemelerin temel amacını şöyle özetledi:

“Trafikte can kaybını azaltmak, kuralları istisnasız uygulanır hale getirmek ve yaptırımı caydırıcı kılmak.”