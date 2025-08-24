Trafikte yeni düzenleme! Yaya geçitleri yerine alt ve üst geçitler gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırları ve trafik işaretlemeleriyle ilgili başlatılan düzenleme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Güncel standartlara göre yürütülen çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar belli güzergâhların tamamlanacağını belirten Uraloğlu, "Belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan birbirine yakın olanları kapatıp oralara alt ve üst geçitler yapacağız" dedi.

Zengezur Koridoru ve demiryolu projeleri

Iğdır'da katıldığı Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bölge için stratejik önemine işaret etti. Demir yolu yatırımlarının yalnızca taşımacılık değil, aynı zamanda stratejik bir kazanım olduğunu vurgulayan Bakan, "Bu koridor yapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri'ne, Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 30 yıllık projeksiyonda Zengezur Koridoru'ndan 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman tasarrufu ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı olmak üzere toplam 147,6 milyar lira kazanç beklediklerini dile getirdi.

Uluslararası taşımacılık ve Suriye hattı

Suriye sınırından geçen tırların yük boşaltma-doldurma sorununa da değinen Uraloğlu, "Anlaşma yaptık. Suriye'nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izinalması gerekiyor. Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye'de standart dışı, bakımları düzenli yapılmamış birçok araç söz konusu. Biz ilk etapta standart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerinede müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımızda Suriye'ye oradan Ürdün'e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün,Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla sonbaharda bir araya geleceğiz" dedi.

Türkiye'nin Gaziantep-Halep hattındaki tamamen tahrip olmuş demir yolunu yeniden işler hale getirmeyi hedeflediğini aktaran Uraloğlu, bunun için yaklaşık 120 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ayrıca Hicaz Demir Yolu'nda küçük bir bölümdeki tahribatın düşük bir finansmana ihtiyacı olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını, Şam Havalimanı'nı yenileme ve büyütme ihalesini de Türk şirketlerinin aldığını ifade etti. Uraloğlu, benzer bir sürecin ise Halep'le ilgili de yürüdüğünü belirtti.

Ankara ve İstanbul projeleri

Esenboğa Metrosu'yla ilgili proje revizyonu üzerinde çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, "Bu sene herhâlde bitiririz. Önümüzdeki sene de ihale edebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul için de deprem tedbirlerine dikkat çeken Bakan, tüm ulaştırma projelerinin 2020'den itibaren deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını hatırlattı. Mevcut yapıların da elden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, "Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem tedbirlerinin yüzde 80-90'ını aldık. Mesela, Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz'un hem de FSM'nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Hâlen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi'nde devam eden işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, muhtemel bir İstanbul depreminde ulaşım yollarındaki yoğunluğu azaltmak için de projelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.