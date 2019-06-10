Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

10 Haziran 2019

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında can kayıplarını önlemek, kara yolu trafik akışını sağlamak amacıyla önlem ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 31 Mayıs - 10 Haziran'daki 11 günlük sürede trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere ülke genelindeki güzergahlarda başta Süleyman Soylu ile ilgili bürokratlar olmak üzere yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden/illerden görevlendirilen 760 personel, tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre önlemler alındı.

Ayrıca, çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

73 ölümlü kazada 86 can kaybı

1-9 Haziran'daki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı oldu.

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyindeyken bu bayram tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indi.

Geçen yılla mukayese edildiğinde ise yüzde 48,3 azalış oldu.

20 kaza kara noktasında bir ölümlü trafik kazası

Tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde bir ölümlü trafik kazası oldu.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin olduğu ölümlü trafik kazası ise meydana gelmedi.

Kazaların çoğu yerleşim yerleri dışında

Bayram tatilindeki ölümlü trafik kazaları analiz edildiğinde kazaların yüzde 27,4’ü yerleşim yeri içinde (20), yüzde 72,6’sı yerleşim yeri dışında (53), ölümlerin yüzde 26,7’si yerleşim yeri içinde (23) ve yüzde 73,3’ü ise yerleşim yeri dışında (63) oldu.

Kazaların yüzde 91,8’i açık (67), yüzde 5,5’i yağmurlu (4), yüzde 2,7’si bulutlu (2) havada, ölümlerin yüzde 91,9’u açık (79), yüzde 4,7’si yağmurlu (4) ve yüzde 3,5’i bulutlu (3) havada yaşandı.

Kazaların yüzde 94,5’i kuru (69), yüzde 5,5’i ıslak/nemli (4) yolda, ölümlerin yüzde 95,3’ü kuru (82), yüzde 4,7’si ıslak/nemli (4) yolda meydana geldi.

Kazaların yüzde 66'sı gündüz oldu

Tatildeki kazaların yüzde 65,8’i gündüz (48), yüzde 30,1’i gece (22), yüzde 4,1’i alaca karanlıkta (3), ölümlerin yüzde 67,4'ü gündüz (58), yüzde 27,9’u gece (24) ve yüzde 4,7’si alaca karanlıkta (4) oldu.

Kazaların yüzde 41,1’i yoldan çıkma (30), yüzde 13,7’si devrilme/savrulma/takla (10), yüzde 12,3’ü karşılıklı çarpışma (9), yüzde 12,3’ü yayaya çarpma (9), yüzde 9,6’sı yandan çarpma (7), yüzde 8,2’si arkadan çarpma (6), yüzde 1,4’ü engel/cisim ile çarpışma (1) , yüzde 1,4’ü duran araca çarpma (1) şeklinde kayıtlara geçti.

Ölümlerin ise yüzde 36’sı yoldan çıkma (31), yüzde 15,1’i devrilme/savrulma/takla (13), yüzde 11,6’sı karşılıklı çarpışma (10), yüzde 11,6’sı yayaya çarpma (10), yüzde 11,6’sı yandan çarpma (10), yüzde 11,6’sı arkadan çarpma (10), yüzde 1,2’si engel/cisim ile çarpışma (1) ve yüzde 1,2’si duran araca çarpma (1) neticesinde meydana geldi.

Kaynak: AA