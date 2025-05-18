Trafoyu onarmak isteyen 43 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi’nde elektrik trafosundaki arızayı gidermeye çalışan 43 yaşındaki Orhan Uçar, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Uçar, trafodaki arızayı tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uçar’ı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Orhan Uçar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.