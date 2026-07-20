Trakya ve İstanbul'da çekirge istilası

Trakya ile İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde son günlerde çekirge sayısında belirgin artış yaşandığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, balkonlara, pencerelere ve bahçelere kadar gelen çekirgeleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaştı.

Vatandaşlar: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

Sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlardan birinde bir vatandaş, mahallesinde çok sayıda çekirge bulunduğunu belirterek yaşadığı endişeyi şu sözlerle anlattı: "Mahallede en az 100 tane çekirge var. Bu gece evin içine de iki tane girdi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok saldırganlar."

Benzer paylaşımlarda, özellikle akşam saatlerinde çekirgelerin yoğunlaştığı ve evlerin içine kadar girdikleri öne sürüldü.

Dev çekirgeler dikkat çekti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iri boyutlu çekirgeler dikkat çekti. Ayrıca Batman'ın Gercüş ilçesi ile Siirt'te de büyük boyutlu çekirgeler görüntülendi. Vatandaşlar tarafından "etçil çekirge" olarak nitelendirilen bu canlıların cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.