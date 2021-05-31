Trakya'da yeme-içme işletmeleri açılmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlere göre, yeme-içme işletmeleri pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arasında açılacak. Belirlenen kurallara göre masaya servis yapılacak, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da iş yerlerini açacak işletmeler temizlik çalışmalarına başladı. Masa ve sandalyeler uygun şekilde yerleştirildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, kurallara uyarak hizmet edeceklerini belirterek, "Özlediğimiz bir haberdi. Yarından itibaren dükkanlarımızı açıyoruz. Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bundan sonra kurallara uymaya devam edeceğiz. Bu illet hastalıktan kurtulacağız ve dükkanlarımızı hiç kapatmayacağız." dedi.

Kırklareli'nde kafe işletmecisi Samet Tınmaz da temizlik yapmaya başladı. Müşteri kabul edebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tınmaz, yarın müşterilerini heyecanla bekleyeceğini vurguladı.

Tekirdağ’dan Efkan Kılıç da yeniden müşteri kabul edecekleri için sevindiklerini dile getirdi.

Kılıç, bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Salgın tedbirleri kapsamında yarından itibaren müşterilerimizi almaya başlayacağız. İnşallah bütün esnaflar için güzel olacak. Esnaflar sevinçle bu haberi bekliyordu. Müşteri olmadan dükkanlarımızın tadı tuzu yoktu." diye konuştu.