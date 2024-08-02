Trans tartışmaları gündem oldu, Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilir! Imane Khelif kimdir?

Son olimpiyat şampiyonu ve sıkletinde dünya 1 numarası olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, transseksüel olduğu iddiaları ile gündeme gelen Cezayirli boksör Imane Khelif ise Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvurdu

Bu ihtimal üzerine Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'ne başvuruda bulunarak Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği"ni hatırlatan TBF, Khelif'in organizasyondan diskalifiye edilmesini talep etti.

Öte yandan Uluslararası Boks Birliği (IBA) de benzer bir başvuruda bulunarak Cezayirli boksör Imane Khelif'in diskalifiyesini talep etti.

Cinsiyet uygunluk testi geçmişi

Imane Khelif, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testini geçemediği için diskalifiye edilmişti. Bu durum, Khelif'in kadınlar branşında yarışma hakkının uluslararası düzeyde sorgulanmasına neden olurken Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif'in yarışmasına onay vermişti.

İtalyan boksör Angela Carini, Ima Khelif karşısında 46. saniyede çekildi!

Geçtiğimiz günlerde Imane Khelifi ile karşılaşayan İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasından sadece 46 saniye sonra çenesine aldığı darbe nedeniyle çekilmek zorunda kalmış, olay çeşitli tepkilere sebep olmuştu.

TRT Spor'un haberine göre, bu maçın ardından Khelif'in cinsiyet uygunluğuna dair tartışmalar yeniden gündeme gelirken Türk ve İtalyan yetkililer de dahil olmak üzere birçok kişi, Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiğini savundu.

Cezayirli boksör Imane Khelif transseksüel iddiaları

Olayların ardından Imane Khelif'in 'trans' olduğu ve cinsiyet değiştirip kadınlar kategorisinde mücadele ettiği iddia edilirken. Cezayirli yetkililer ise Cezayirli boksörün trans birey olmadığını ve Cezayir'de zaten cinsiyet değişimine izin verilmediğini açıkladı.

Odatv'de yer alan habere göre; Cezayirli boksör Imane Khelif çok ender görülen bir kromozom hastalığı olan Swyer Sendromu'na sahip.

Swyer sendromu nedir?

Swyer Sendromu, genetik olarak erkek olmasına rağmen kadın özellikleri gösteren bireylerle ilgili nadir bir durumdur. Genetik olarak XY kromozomlarına sahip kişilerde, gelişim sürecinde yaşanan bozukluklar nedeniyle erkek cinsiyet özellikleri gelişmez ve genellikle kadın özellikleri görülür.

Bu sendrom, genellikle 46,XY karyotipe sahip bireylerde ortaya çıkar. Ancak, bu bireyler yumurtalıkların normal şekilde gelişmemesi nedeniyle kadın özellikleri sergilerler. Bu durum, gonadal disgenezi olarak bilinen bir sorundan kaynaklanır.