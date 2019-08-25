TransAnatolia Rallisi heyecanı başladı

25 Ağustos 2019

ÖZKAN RANDA - BOLU

Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise en büyük ve zorlu yarışlardan biri olan ve bu yıl 9. kez düzenlenen 2300 kilometrelik TransAnatolia rallisi Abant’tan başlayıp kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Göbeklitepe’de 31 Ağustos’ta tamamlanacak.

TransAnatolia’nın başlangıç gününde düzenlenen basın toplantısı, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, General Tire Toptan Kanal ve İhracat Müdürü Hüseyin İşsever, KTM Türkiye Genel Müdürü ve TransAnatolia yarışcısı Selçuk Bektaş, geçmiş organizasyonlarda otomobil kategorisinde iki kez şampiyonluk kazanan Mert Becce ve bu yıl ilk kez yarışacak olan Sertaç Tatar’ın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Büyükpınar, organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacağını söyledi. Orhan Çelende, parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyonun yarışacağını belirterek, “Ralliye 7 ülkeden 129 yarışmacı katıldı” dedi.

7 günde tamamlanacak

TransAnatolia’nın ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu tamamlayacak.