Transavia Hava Yolları'nın Bordo-İstanbul uçuşları başladı
Air France ve Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM'nin ortak olduğu Transavia Hava Yolları, Fransa'nın Bordo şehrinden İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yaptı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından Bordo-İstanbul seferlerinin başladığını duyurdu.
Transavia Hava Yolları'nın Bordo'dan İstanbul Havalimanı'na haftada iki kez sefer düzenleyeceği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İGA, Transavia Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarını genişlettiğini ve 2024-2025 yıllarında Fransa'dan yeni rotalar sunacağını duyurmaktan mutluluk duymaktadır. Transavia'nın yeni rotaları için bizi takip etmeye devam edin" ifadelerine yer verildi.