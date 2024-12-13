Transavia Hava Yolları'nın Bordo-İstanbul uçuşları başladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından Bordo-İstanbul seferlerinin başladığını duyurdu.

Transavia Hava Yolları'nın Bordo'dan İstanbul Havalimanı'na haftada iki kez sefer düzenleyeceği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İGA, Transavia Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarını genişlettiğini ve 2024-2025 yıllarında Fransa'dan yeni rotalar sunacağını duyurmaktan mutluluk duymaktadır. Transavia'nın yeni rotaları için bizi takip etmeye devam edin" ifadelerine yer verildi.