TRÇ ittifakı ne demek? TRÇ açılımı nedir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yurt içi ve yurt dışı gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, İsrail'e sert tepki gösterirken ABD ve İsrail'e karşı "TRÇ ittifakı" yapılması gerektiğini belirtti. Bu açıklama sonrası "TRÇ ittifakı ne demek", TRÇ alımı nedir" soruları artmaya başladı.

TRÇ ittifakı nedir?

Bahçeli TRÇ ittifakının Türkiye, Rusya ve Çin olduğunu söyledi. İşte o açıklama:

Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek "TRÇ" ittifakının inşa ve ihya edilmesidir.

TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.