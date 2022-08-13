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Tren rayları çalındı: 5 kişi gözaltında

Kırklareli'de tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kırklareli'ye bağlı Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.