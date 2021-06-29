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Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı

Bakan Koca, tren ve otobüs garlarında aşı hizmetinin başladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında aşı hizmetinin başladığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." paylaşımını yaptı.

AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Esenboğa Havalimanı ve AVM'lerin ardından AŞTİ'de aşı uygulama standı açtı.

 

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