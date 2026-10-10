Tren yolcusunun açık bilet hakkı değişti: Süre yarıya indi

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Tren yolcularının sefer iptali ve gecikmelerde sahip olduğu haklar yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı değişiklikle, yolcunun tercih etmesi halinde düzenlenen açık biletlerin asgari kullanım süresi yarıya indirildi. Yeni kurallar 10 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Açık bilette 180 günlük güvence 90 güne indi

10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in 48 ve 49'uncu maddelerini değiştirdi.

Bu maddelerde yer alan açık biletlerin 180 günden az olmamak üzere geçerli olması şartı, 90 günden az olmamak üzere yeniden düzenlendi.

Böylece tren işletmecisinden kaynaklanan sefer iptalleri ve ilgili gecikme durumlarında, yolcunun talebiyle düzenlenen açık biletlerde yasal asgari geçerlilik süresi 90 gün oldu.

Ancak bu süre bir üst sınır değil. Düzenleme, açık biletlerin mutlaka 90 gün sonunda geçersiz olmasını zorunlu kılmıyor; işletmecinin sağlaması gereken asgari süreyi belirliyor.

TCDD'de 90 günlük uygulama zaten vardı

Yeni yönetmelik, TCDD Taşımacılık'ın 2023 yılında gerçekleştirdiği bilet değişikliğiyle karıştırılmamalı. Şirket, 19 Ekim 2023'te yaptığı düzenlemeyle normal bilet işlemlerinde oluşturulan açık bilet kuponlarının kullanım süresini 180 günden 90 güne indirmişti.

10 Ekim 2026 tarihli değişiklik ise yolcu haklarına ilişkin yönetmelikte, sefer iptali ve gecikmeleri kapsayan hükümlerdeki yasal asgari süreyi değiştiriyor. Dolayısıyla bugünkü kararın bütün tren yolcuları için ilk kez 90 günlük açık bilet uygulaması getirdiği söylenemez. Değişen unsur, ilgili durumlarda yolcuya tanınan yasal asgari geçerlilik süresi.

Para iadesi hakkı devam ediyor

Yeni düzenleme, sefer iptali veya gecikmesi nedeniyle yolcunun bilet bedelini geri alma hakkını ortadan kaldırmıyor. Yönetmelikte öngörülen koşulların oluşması halinde yolcuya ücret iadesi, yolculuğun başka bir ulaşım seçeneğiyle sürdürülmesi veya uygun koşullarda açık bilet düzenlenmesi gibi seçenekler sunuluyor.

Örneğin işletmeciden kaynaklanan nedenle seyahat başlamadan önce seferin iptal edilmesi halinde, bilet bedelinin kesintisiz iadesi veya yolcunun isteğine göre açık bilet düzenlenmesi hükümleri geçerliliğini koruyor.

Böylece yolcunun iade yerine daha sonraki bir tarihte seyahat etmeyi tercih etmesi durumunda uygulanacak asgari açık bilet süresi 90 gün olarak belirlenmiş oluyor.

Kural ihlaline 9 bin 473 TL ceza

Yönetmelikte yalnızca açık bilet süreleri değiştirilmedi. Demiryolu yolcu haklarına aykırı uygulamalara ilişkin idari para cezası da yeniden düzenlendi. Yeni hükme göre yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi halinde her bir kusur için 9 bin 473 TL idari para cezası uygulanacak.

Ceza verme yetkisi, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personele ait olacak. Buradaki para cezası doğrudan tren yolcularına kesilecek genel bir bilet cezası değil. Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için öngörülüyor.

Elektrikli skuterler de yönetmeliğe girdi

Düzenlemeyle birlikte demiryolu taşımacılığındaki araç tanımı da genişletildi. Yönetmeliğin ilgili tanımına skuter ve elektrikli skuter ifadeleri eklendi.

Bununla birlikte tanım değişikliği, her elektrikli skuterin bütün trenlerde hiçbir koşul aranmaksızın taşınabileceği anlamına gelmiyor. Taşınacak araçlara ilişkin işletmeci kuralları, güvenlik koşulları ve diğer taşıma hükümleri ayrıca dikkate alınacak.

10 Ekim'de yürürlüğe giren değişiklikle yolcuların açık bilet hakkındaki asgari süre yeniden belirlenirken, demiryolu işletmecilerinin yolcu haklarına ilişkin yükümlülükleri ve denetim hükümleri de güncellenmiş oldu.