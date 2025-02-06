Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesi yarın başlıyor! 23. haftada hangi maçlar var?
Merakla beklenen Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maç takvimi belli oldu. 23. hafta yarın çalacak düdükle başlayacak. Peki bu hafta hangi karşılaşmalar var? Hangi takım diğerine ev sahipliği yapacak? İşte Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maç takvimi...
Türkiye Futbol Federasyonu, merakla beklenen Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maç takvimini açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Esenler Erokspor müsabakasıyla başlıyor.
Maç Programı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:
07 Şubat 2025 (Yarın)
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
8 Şubat 2025 Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)
9 Şubat Pazar
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpat)