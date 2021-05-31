Trendyol müşteri hizmetleri telefon numarası: Müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Trendyol, Türkiye'nin en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden biri olurken, COVID-19 pandemisi sürecinde müşterilerin online platformlara ilgisinin artması ile Trendyol mağazalarında yoğunluk arttı. Müşteriler çeşitli konularda bilgi almak için Trendyol müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak, istedikleri bilgiyi alabiliyor.

Her gün binlerce ürünün satıldığı Trendyol'da, satılan ürünler kargolanarak müşterilere teslim ediliyor ve ardından teslim edildiğine dair müşteri mesaj yoluyla bilgilendiriliyor. Ancak zaman zaman kargo sorunları, yanlış ürün ya da farklı gerekçelerle ürünlerin iade edilmesi gibi durumlar yaşanıyor. Bu durumda müşteriler, Trendyol müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek istiyor. Ancak Trendyol müşteri hizmetleri telefon numarası arandığında müşteri temsilcisine doğrudan bağlanmak zaman alabiliyor. Peki Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Trendyol müşteri hizmetlerine ulaşmak için iletişim numarası 0212 331 0 200. Bu numaralar üzerinden soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile şunları öğrenebilirsiniz:

Sipariş iptal etme.

Teslimat sorunları.

Kargom nerede?

Sipariş iade etme.

Sipariş edilen üründen farklı bir ürün gelmesi.

Sipariş durumum.

Müşteri hizmetleri ile bu konular hakkında bilgi alabileceğiniz gibi bu konular dışındaki sorularınızı da yönelterek yanıt alabilirsiniz.

Trendyol çağrı merkezi çalışma saatleri

Trendyol müşteri hizmetleri çalışma saatleri merak ediliyor. Trendyol müşteri hizmetlerine 0212 331 0 200 numarasından hafta içi ve hafta sonu 08:30-24:00 saatleri arasında ulaşılabiliyor.

Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak

Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için sırasıyla 4 ve 7 tuşlarını tuşlamak gerekiyor. Bu aşamada talebiniz sıraya alınırken, kısa bir süre beklemenin ardından Trendyol müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz.

Trendyol müşteri hizmetleri aracılığıyla şu işlemler yapılabilir:

Sipariş takibi

İade işlemi yapılması

Sipariş iptal işlemi

Sipariş adres değişikliği

Kargo firması

Kredi kartı kaydetme

Kargo ücreti

Değişiklik talebi

Kargo süresi

Ücret iadesi

Adres

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 331 0 200

Fax: 0 212 332 18 93