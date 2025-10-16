Google Haberler

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın dikkat çeken maçlarından RAMS Başakşehir – Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

