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Trenlerde HES kodu sorgulaması kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasını 3 Mart itibarıyla kaldırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."

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