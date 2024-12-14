Tribün liderine silahlı saldırı! Durumu kritik
Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi İğde 1'inci Sokak'ta meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.