TRT 1 Frekans ayarı nasıl ve nereden yapılır? Türkiye Hollanda maçı şifresiz izle (Son Yöntem)

EURO 2024’te Çeyrek Final karşılaşmaları bugün (5 Temmuz cuma) başlıyor. 19.00’da İspanya ile Almanya, 22.00’de ise Portekiz ile Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin Euro 2024 Çeyrek Finali’ndeki maçı ise yarın (6 Temmuz cumartesi). Yarın ilk maç 19.00’da İngiltere ile İsviçre arasında. Günün ikinci maçı 22.00’de başlayacak. A Milli Takım, Hollanda karşısında yarı final mücadelesi verecek.

Çeyrek final maçları tek maç eleme üzerinden oynanacak.

‘Bozkurt’ işareti tartışma yarattı

Türkiye’nin EURO 2024’te çeyrek finale yükselmesi turnuvaya ilgiyi artırdı. Avusturya maçında A Millilerin iki golünü atan Merih Demiral’in gol sevinci sırasında ‘bozkurt’ işareti yapması akabinde UEFA’nın soruşturma açması gözleri Türkiye’nin üzerine dikti.

TRT 1 frekans ayarları (EURO 2024 Çeyrek Final)

Türkiye’de maçlar TRT 1’den yayınlanıyor. Ancak TRT 1 sinyalleri ülke dışına uzandığı için maçlar esnasında şifreleme yapıyor. EURO 2024’ü TÜRKAT 4A uydu üzerinden şifresiz izlemek için ise TRT 1 frekans ayarlarında güncelleme yapmak gerekiyor.

TRT neden EURO 2024’te şifre koyuyor?

TRT 1 spikerleri maçlar esnasında neden şifreleme yapıldığını pek çok kez yinelerken, “TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir” açıklaması yapıyor.

Futbolseverler bugünkü İspanya - Almanya ve Portekiz - Fransa ile yarınki İngiltere - İsviçre ve Türkiye - Hollanda maçlarını TRT 1’den şifresiz izlemek için “TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır”, “TRT 1 frekans ayarı nereden yapılır”, "TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır”, "TRT 1 sinyal yok hatası nasıl düzeltilir" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

EURO 2024 maçları için TRT 1 frekans ayarı birkaç şekilde yapılabiliyor. En kolay yöntem ise şöyle:

* Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

* Tek kanal arama menüsüne girin.

* Uydu alanında Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket seçin.

* Şebekede Ara kısmını açık hâline getirin.

TRT 1 şifresini kaldırmanın diğer yolu ise Biss Key veya TP Ekle bölümlerinden oluyor.

Menü tuşuyla televizyon ayarlarına girin. Kanal ayarları ya da ayarlar bölümünden ’TP Ekle’ seçeneğini bulun. ’TP Ekle’ kısmına girip aşağıdaki TRT 1 uydu frekans bilgilerini girin:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Yukarıdaki bilgileri girdikten sonra onaylayıp TRT 1 frekans bilgilerini kaydedin. Menüden çıkın. Yeni eklenen kanallar genellikle kana listesinin sonunda duruyor. Kana listesinin sonuna giderek TRT 1’i bulun.

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyleydi:

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2