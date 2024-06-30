TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR (Türkiye Avusturya maçı öncesi TÜRKSAT 4A uydu frekans güncelleme)

Türkiye A Milli Futbol Takımı Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te F Grubu’ndan altı puanla çıkmayı başardı. 18 Haziran’da Dortmund’da Gürcistan’ı 3-1’lik skorla geçen A Milliler, ikinci maçında aynı kentte Portekiz’e 3-1 mağlup oldu. Tur için Hamburg’da Çekya ile karşılaşan Türkiye, kıran kırana geçen maçtan iki golle üç puan çıkarmayı başardı: 2-1 Böylece Türkiye F Grubu’ndan altı puanlı Portekiz’in ardından averaj farkıyla ikinci çıkarak son 16’ya kaldı.

Turu atlayarak Türkiye’ye büyük sevinç yaşatan A Milliler, D Grubu’ndan birinci çıkan Avusturya ile 2 Temmuz’da saat 22.00’de karşı karşıya gelecek.

TRT 1 frekans ayarları nereden, nasıl güncelleniyor?

Türkiye’nin son 16’ya kalarak Euro 2024 Şampiyonluğu için yarışması kupaya olan heyecanı da artırdı. Euro 2024 maçları Türkiye’de TRT ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Ancak UEFA kuralları gereği TRT gibi frekansları ülke sınırlarını aşan yayıncılar maçlar sırasında şifreleme yapmak zorunda. Bu nedenle maçları TÜRKSAT 4A üzerinden şifresiz izlemek isteyen futbolseverler frekans ayarlarını güncellemek durumunda kalıyor.

Futbolseverler Euro 2024'ü TRT'den şifresiz izleyebilir

Vatandaşlar son 16’da Türkiye’nin Avusturya ile oynacağı maç öncesi başta Google olmak üzere arama motorlarında “TRT 1 uydu frekans ayarı nereden, nasıl yapılır” sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKSAT 4A üzerinden Euro 2024 maçlarını izlemek isteyenler TRT 1 frekans güncellemesini basit şekilde yapabilir.

Uydu yayını için TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

* Uydu: TÜRKSAT 4A

* Frekans: 11794

* Polarizasyon: V Dikey

* Sembol Oranı: 30.000

* FEC: 3/4

TRT 1 uydu frekans güncelleme nasıl, nereden yapılır?

Euro 2024 maçlarını (Türkiye-Avusturya, 2 Temmuz, saat 22.00) izlemek için TRT 1 kanalının TÜRKSAT 4A uydusundaki frekans bilgilerini aşağıdaki yöntemi izleyerek kolayca güncelleyebilirsiniz…

İşte adım adım TRT 1 TÜRKSAT 4A uydu frekans güncelleme yöntemi:

1- Önceliklikle uydu alıcısının ve televizyonuzunun açık olduğundan emin olun.

2- Uzaktan kumandanızdaki ‘menü’ tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

3- Menüde ‘kanal ayarları’, ‘kurulum’ ya da benzer bir seçenek olacaktır. Bu seçeneklerden birine girin.

4- Girdiğiniz menüde ‘frekans ekleme’ ya da ‘frekans güncelleme’ seçeneğini göreceksiniz. Bu alana girin.

5- Karşınıza gelecek olan ekrandan aşağıda yazan TRT 1 frekans bilgilerini eksiksiz olarak girin.

6- Frekans bilgilerini doğru girdiğinizden emin olduktan sonra ‘tara’, ‘arama yap’ ya da benzeri bir seçeneğe basarak uyduda kanalların aranmasını sağlayın.

7- Tarama işlemi tamanlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Yukarıdaki adımları takip edip TRT 1 için TÜRKSAT 4A uydusu frekans bilgilerini güncelledikten sonra Avusturya - Türkiye maçı dahil olmak üzere Euro 2024 son 16 maçlarını keyifle izleyebilirsiniz.