TRT 1 frekans ayarı, şifre kaldırma, 'sinyal yok' hatası çözme! (Türkiye maçı şifresiz, kesintisiz)

TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri güncelleme sonrasında karşılaşılan ‘sinyal yok’ hatası nasıl çözülür, TRT 1 şifresi nasıl kaldırılır, EURO 2024 maçları sırasında neden kesinti yaşanıyor?

Futbolseverler EURO 2024 çeyrek final maçlarını izlemek için TRT 1 güncel frekans ayarı sorununu çözmeye çalışıyor. Maç tutkunlarının yaşadığı ‘sinyal sorunu’, ‘maç sırasında kesinti’, ‘TRT şifre kaldırma’ gibi tüm sorunlar, TRT 1 frekans bilgilerinin güncellenmesiyle çözülebiliyor.

TRT 1 şifreleme yapıyor, çünkü…

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye bugün 22.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’ın yarı finale adını yazdırmak için ter dökeceği kritik maç TRT 1’de canlı yayınlanacak. Ancak TRT frekansı ülke sınırlarını aştığı için UEFA kuralları gereği müsabakalar sırasında şifreleme yapmak zorunda. Aksi takdirde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalma tehlikesi bulunuyor.

TRT, EURO 2024 maçları sırasında şifre koyduğu için, futbolseverlerin maçları kesintisiz ve şifresiz izlemek için TRT 1 frekans güncelleme ayarlarını yapmış olması gerekiyor.

TRT 1 güncel frekans ayarı nasıl, nereden yapılır?

Türkiye’nin EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maç (saat 22.00) öncesi “TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı aranıyor.

TRT 1 ekranlarından TÜRKSAT 4A uydu bağlantısıyla Türkiye-Hollanda maçını kesintisiz, şifresiz izlemek için güncel TRT 1 frekans ayarı şöyle yapılıyor:

TRT 1 şifresi kaldırmak için en kolay yöntem

* TRT 1 frekans ayarı, televizyonun uydu alıcısının ‘ayarlar’ ve ‘kurulum’ menüsü üzerinden güncelleniyor. İlk olarak kurulum menüsü, oradan da tek kanal arama menüsüne girip uydu alanına Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket seçerek Şebekede Ara kısmını açık duruma getirin. Bu işlemin ardından maç şifresini kaldırmış olacaksınız.

TRT 1 güncel frekans bilgileri…

TRT’nin EURO 2024 maçlarında şifreleme yapmak durumunda kaldığını nedenleriyle belirtmiştik. TRT 1, Türkiye maçları dahil olmak üzere EURO 2024 müsabakalarının şifresiz takibi için güncel frekans bilgilerini paylaştı. TRT 1 güncel frekans bilgileri şöyle:

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4

TRT 1 ‘sinyal yok’ hatası nasıl çözülür?

Bazı futbolseverler frekans ayarı yaptıktan sonra da ‘sinyal yok’ hata uyarısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Maç sırasında kesinti yaşayan maç tutkunları da var. Bu durumdaki futbolseverlerin başvurması gereken çözüm şöyle:

Televizyonunuzun 'Gelişmiş' ya da 'Ayarlar' kısmına gelip kanal ayarlama ekranını açın. Buradan ‘Manuel Ayarlama’ seçeneğine girdikten sonra karşınıza gelecek 'Transponder' alanına TRT’nin güncel frekans bilgilerini (11794/V/30000) girin. Bu işlemin ardından 'Güncelle' seçeneğine tıklayıp kaydedin.

TRT 1 frekans ayarı için Biss Key veya TP Ekle

Televizyonunun özelliklerine ve menüsüne hakim kullanıcılar için yukarıda anlatılan manuel ayarlama yöntemi oldukça basit. Ancak biz, manuel frekans ayarlamada zorluk yaşayabilecek futbolseverler için yöntemi ayrıntılı olarak anlatalım:

* Kumandanızın menü tuşuyla televizyonunuzun ayarlarına girin.

* Ayarlar ya da Kanal Ayarları bölümünde bulunan ‘Transponder’ ya da ‘Transponder Ekle’ seçeneğine girin.

* TRT 1’in yukarıda verdiğimiz güncel frekans bilgilerini girip ‘OK’ tuşuna basarak güncel frekans bilgilerini kaydedin.

* Menüden çıkıp kanal ekranına gelin. Yeni eklenen kanallar Kanal Listesi’nin sonunda çıkıyor.

* Kanal Listesi’nin sonuna gelip TRT 1’i bulun.

Türkiye-Hollanda maçını şifresiz ve kesintisiz izle

EURO 2024 maçlarını TÜRKSAT 4A uydu üzerinden şifresiz, kesintisiz izlemek için işinize yarayacak tüm yöntemler bu şekilde. Türkiye-Hollanda maçı öncesinde frekans sorunu yaşamamak, maç sırasında ‘sinyal yok’ hatası ile karşılaşmamak için TRT 1 frekans ayarlarınız güncel olsun.





