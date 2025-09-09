TRT spikeri Gülden Özel kimdir? Gülden Özel neden öldü?

TRT'de uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel 58 yaşında yaşamını yitirdi. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika, Kahve Molası programlarında sunuculuk yapan Özel'in vefatı sonrası biyografisi merak edilmeye başlandı. Şimdi sıkça "Gülden Özel kimdir" sorusu geliyor.

Gülden Özel kimdir?

Antakya'da 1967 yılında dünyaya gelen Gülden Özel, akademik hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladı ve 1988'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin hemen ardından, TRT'nin prestijli spikerlik sınavını kazanarak kariyerine Ankara Radyosu'nda adım attı.

Başarılı sunuculuk yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Özel, TRT Ankara Televizyonu'na geçiş yaptı. Burada, "Akşama Doğru", "Gide Gide GAP", "Gündem" ve "45 Dakika" gibi birçok sevilen programın sunuculuğunu üstlenerek ekranların tanınan yüzü haline geldi.

Özel, 1997'den 2012'ye kadar aralıksız haber spikerliği yaparak TRT izleyicilerinin güvenini kazandı. Bu dönemde TRT 2 Ana Haber Bülteni ve TRT 1 Sabah Haberlerini sunarak ekranın nabzını tuttu.

Özel, mesleğine olan tutkusunu yaşamı boyunca sürdürdü. Uzun yıllar kanserle mücadele etmesine rağmen, ekranlardan ve işinden hiç kopmadı. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli olan ve bir çocuk annesi olan Gülden Özel, mücadelesi ve azmiyle de izleyicilerin takdirini kazandı.