TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı
Ahmet Albayrak TRT yönetim kurulu başkanlığına, Hilal Kaplan Öğüt yönetim kurulu üyeliğine atandı
TRT yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı. Kurulun üç üyesi görevinden alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak, Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Hilal Kaplan Öğüt, Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Oğuzhan Bilgin, Meryem İlayda Atlas Çetin ve Veysel Kurt getirildi.
TRT Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu ise görevlerinden alındı.