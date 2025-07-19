TRT’de üst düzey yönetim değişikliği: Müdür yardımcıları değişti

TRT Genel Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, bazı genel müdür yardımcılıklarında değişiklik yaptı.

Ziyad Varol, Hasan Öymez ve Ömer Faruk Tanrıverdi Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılırken; Mücahid Eker, Serhat Eroğlu, Ahmet Görmez ve Yusuf Şimşek yeni Genel Müdür Yardımcıları olarak atandı.

Halihazırda TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Malkoç, Osman Bilgin ve Alperen Aydın ise görevlerine devam ediyor.

Sorumlu oldukları kanallarda da değişiklik yapıldı

TRT’de genel müdür yardımcılıklarının sorumlu olduğu kanal ve diğer birimlerin dağılımında da revizyona gidildi.

Buna göre TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker’e TRT Haber, TRT 1, TRT 2, TRT Gençlik, TRT Diyanet kanallarıyla birlikte İç Yapımlar Daire Başkanlığı ve Plato Müdürlüğü bağlandı.

TRT World ve TRT Arabi kanallarının da yer aldığı uluslararası yayınların ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğu ise TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Görmez’e verildi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek de TRT Spor, TRT Çocuk, TRT Belgesel, TRT Müzik, TRT Dijital Platform, Diyanet Çocuk ve Yeni Medya kanallarından ve Reklam Dairesinden sorumlu olacak.