TRT'ye yeniden Zahid Sobacı atandı
4 yıldır TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı göreve yeniden atandı.
TRT’ye yönelik yeni atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TRT Genel Müdürü olarak yeniden atandı. Sobacı, 14 Temmuz 2021 tarihinden beri 4 yıldır bu görevi yürütüyordu.
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.
TRT’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
• Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)
• Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)
• Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)