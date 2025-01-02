Trump: "ABD tüm dünyanın alay konusu haline geldi"

2025'e saldırı olaylarıyla giriş yapan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine dikkat çekti.

Saldırıların sınır sorunundan ve zayıf liderlikten kaynaklandığının altını çizen Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur. Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

Saldırılar arasında bağlantı var mı?

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.