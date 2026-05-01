Trump ABD askerlerini Almanya topraklarından çekmeyi planlıyor

ABD lideri, Almanya Başbakanı Friedrich Merz yönetimine sert sözlerle yüklendi. Trump, Merz yönetimine çağrıda bulunarak bozuk ülkesini düzeltmeye odaklanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye çalışması gerektiğini ifade etti.

O, Almanya'nın İran meselelerine müdahale etmekten vazgeçmesini istedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada, Merz yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için çok daha fazla çaba ve zaman harcaması gerektiğini savundu. Trump, Merz'in bu kritik dış politika konusunda tamamen etkisiz kaldığını ve çözüm üretemediğini iddia etti.

Trump ABD askerlerinin çekilme ihtimalini gündeme getirdi

Merz yönetiminin göç ve enerji gibi iç meselelere odaklanması gerektiğini vurgulayan Washington yönetimi, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldıranlara müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu sayede Almanya da dahil olmak üzere dünyanın daha güvenli bir yer haline geleceğini savundu. Yapılan bu son çıkış, ABD askeri varlığının Almanya'da gözden geçirildiğinin açıklamasından bir gün sonra geldi.

Lider, önceki günkü açıklamasında bölgedeki asker sayısında olası bir azaltma üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtmişti. Almanya'da şu anda 36 bin ile 39 bin arasında ABD askeri personeli bulunuyor. Bu personelin büyük bir kısmı soğuk savaş dönemindeki zirve sayılarından çok daha az olmak üzere Stuttgart ve Ramstein bölgelerindeki iki büyük üste görev yapıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz uzlaşmacı bir tavır sergiledi

ABD başkanı tarafından yapılan bu eleştirilerin arkasında Merz'in hafta başında yaptığı açıklamaların etkili olduğu düşünülüyor. Merz, hafta başında Washington yönetiminin İran tarafından küçük düşürüldüğünü söylemişti. Ayrıca yetkilileri savaştan çıkış stratejisi olmamakla eleştirmişti.

Perşembe günü Münster kentindeki bir Alman askeri üssünü ziyaret eden Merz, tartışmaları hafifletmek adına daha uzlaşmacı bir ton kullandı. Nato ve ABD ile stratejik ilişkilerin önemini özel olarak vurgulayan Başbakan Merz, barış müzakerelerine katılmayı reddeden İran'ı sert sözlerle eleştirdi. Merz, doğrudan isim vermeden Orta Doğu bölgesindeki çatışmalara Nato öncülüğünde kapsamlı bir çözüm bulunacağına inandığını ve güvenilir bir transatlantik ortaklığa güvendiğini dile getirdi.

Alman yetkililer tartışmayı yatıştırmaya çalıştı

Alman yetkililer, iki müttefik ülke arasındaki gerilimi düşürmek için peş peşe açıklamalar yaptı. Yetkililer, askerlerin Almanya topraklarından çekilme tehdidinin aslında yepyeni bir durum olmadığını vurguladı. Trump, ilk görev süresi boyunca da benzer askeri çekilme tehditlerinde bulunmuştu ve Alman makamları bu duruma karşı hazırlıklı olduklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, sadece onun yönetiminin değil, geçmişteki ABD başkanlarının da benzer söylemlerde bulunduğunu hatırlattı. Wadephul, eski başkanlar döneminde ABD ordusunun askeri gücünü Pasifik bölgesine kaydıracağının netleştiğini ifade etmişti. Alman ordusunun bu değişimlere hazırlıklı olduğunu belirten yetkililer, kuvvet kaydırmalarının halihazırda başladığını duyurdu.

Trump kararı küresel güç dengelerini etkiliyor

Alman yetkililer, Avrupa ülkelerinin Amerikan desteğine her geçen gün daha az bağımlı hale gelmeyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Güvenlik uzmanları, mevcut yönetimin Ramstein hava üssünü stratejik bir koz olarak kullanma girişiminin şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor. Ramstein üssünün hem Amerikan ordusu hem de Avrupa güvenliği için yeri doldurulamaz bir işleve sahip olduğu biliniyor.

Askeri üslerin Almanya'nın savunmasından ziyade Amerikan gücünün küresel çapta yansıtılmasını desteklediği belirtiliyor. Merz ile Washington arasındaki bu siyasi gerilim, uzun vadede transatlantik ilişkilerdeki belirsizliğin artmasına yol açıyor. Bu gelişmelerin, önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları ve Nato içindeki güç dengeleri üzerinde belirleyici bir etki yaratması bekleniyor.