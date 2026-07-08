Trump: Ateşkes benim için bitti, listede olan herkesi yok edeceğim

Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Başkan Trump, şunları söyledi.

- Dün akşam İran'a bir saldırı gerçekleştirdik. İran'da çok tehlikeli kişiler var. Barışı ihlal ettiler. Onlar her saldırıda bulunduğunda biz de saldırıda bulunuyoruz. İranlılar kötü insanlar. Listede olan herkesi yok edeceğim.

Hamaney kötü biriydi

- Binlerce askerimizi öldürdüler. Yüz binlerce masum kişiyi öldürdüler. Hamaney kötü biriydi. Artık yüzü, bacağı, bir şeyi kalmadı.

Beni yok etmek istiyorlar ama...

- Benim için bitti. Onlarla anlaşmak istemiyorum. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Bana göre bitti. İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı. Benim için bitmiştir. Müzakere yapabilirler ama vakitlerini boşa harcıyorlar.

- İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Liderlerini yok ettik, birinci liderlerini yok ettik, ikinci liderlerini yok ettik.

- Beni yok etmek istiyorlar. ABD liderini yok etmek istiyorlar. Ama ben listede olan herkesi yok edeceğim. Kanser gibiler. Kanseri erkenden yok etmek lazım. İran terör devletidir. Terörist bir devlettir.

İspanya korkunç bir ortak

- Ben harekete geçmeseydim bir şeyler olur muydu diye düşünüyorum? Almanya ile konuştum, İngiltere ile konuştum, Fransa ile konuştum. İspanya ile konuşmadım. Yazık bu ülkeye. İspanya korkunç bir ortak. İspanya ile bir şey yapmak istemiyorum. Ticareti de kesmek lazım.

Erdoğan'ı çok seviyorum

- Erdoğan'ı çok seviyorum. Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim.