Trump: Birçok açıdan PKK, DEAŞ'tan daha kötü

16 Ekim 2019

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." ifadesini kullandı.

Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu." yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "(Türkiye ve YPG/PKK) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar (YPG/PKK) melek değil." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin DEAŞ ile de mücadele ettiğine değinerek "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Türkiye sınırına gelebileceğini vurgulayan Trump, "(Türkiye sınırına) Suriye ortaklarını getirebilir. Rusya'yı getirebilir. Rusya'ya 'hoş geldiniz' derim. Rusya, Sovyetler Birliği iken Afganistan'a gitti ve daha küçük bir ülke olan Rusya haline geldi." diye konuştu.

"Suriye'nin toprağını korumak için Türkiye ile mi savaşmamız gerekir?"

Trump, Suriye'nin kendi topraklarını korumak istemesini anladığını belirterek "Ancak burada ABD'nin yapacağı bir şey yok. Dostumuz olmayan Suriye'nin toprağını korumak için bir NATO ülkesi (Türkiye) ile mi savaşmamız gerekir? Ben öyle düşünmüyorum." görüşünü paylaştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye gideceğini ifade eden Trump, Türkiye'ye birtakım yaptırımlar getirdiklerini ve daha fazlasını da getirebileceklerini söyledi.

Trump, ABD askerlerini evlerine geri getirmek için çalıştığını belirterek "Bazıları benim burada (Suriye) sonsuza kadar kalıp, sonsuza kadar savaşmamı istiyorlar. Birçok şirket benim savaşmamı istiyor çünkü silah üretiyorlar, bu da barışa değil savaşa dayanıyor." eleştirisinde bulundu.

SDG'nin (YPG/PKK) sözde komutanı Mazlum Abdi ile dün telefonda konuştuğunu belirten Trump, "Ona, sadece daha fazla yıkım oluşturup bizim tekrar oraya gelmemizi sağlamak için (DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanelerin) bu kapıları açmamalarını söyledim." bilgisini paylaştı.

Suriye ve Türkiye'nin sınırdaki sorunları çözmesini umduğunu ve Pence'in yarın Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Trump, "Umarım başarılı bir toplantı yaparlar." dedi.

"ABC'nin bir özür borcu var"

Trump, Suriye ile ilgili olarak sahte görüntüleri kullanan Amerikan ABC kanalına da tepki göstererek "ABC'nin bu yaptığından dolayı bir özür borcu var." ifadesini kullandı.

Son günlerde Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'e de tepki gösteren Trump, "Güney Carolinalı seçmenlerin Graham'den Suriye ile ilgilenmesini istediğini sanmıyorum. Oradaki insanlar bizim NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemizi istemiyor. Onlar ABD askerlerinin evlerine dönmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

"Kürtleri melek gibi gösteriyoruz"

Trump şöyle konuştu:

"Türkiye ile Suriye arasındaki bir savaşa dahil olmayacağım; özellikle de Kürtlere baktığınız zaman, ki onlar melek değil. PKK'ya bakın mesela. DEAŞ PKK'ya saygı gösteriyor, neden biliyor musunuz? Çünkü DEAŞ'tan daha sertler. Kimse bunu söylemek istemiyor ama biz Kürtleri melek gibi gösteriyoruz. Onlara büyük miktarda paralar harcadık. Evet bizimle savaştılar ve bu çok güzel bir şey fakat ciddi miktarda paralar harcadık onlara. Türkiye ile Suriye arasında bir sorun var, onlar kendileri çözsün bunu. Orada olmamız gerekmiyor."

Trump ayrıca Rusya, İran, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerin DEAŞ'tan en az ABD kadar nefret ettiğini ve bu ülkelerin DEAŞ'lı savaşçılarla uğraşması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA