Trump Çin’den ABD'ye uçuşları engellemeyi planlıyor
Trump, Beijing’in ABD havayolu şirketlerine izin vermediği takdirde, Çinli havayolu şirketlerinin ABD’ye uçmasını engellemeyi planlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Beijing'e ABD havayolu şirketlerinin uçuşlara yeniden başlamasına izin vermesi için baskı yaparken, aksi takdirde Çinli havayolu şirketlerinin ABD'ye uçmalarını engellemeyi planlıyor.
Konuyla ilgili açıklama havayolu yetkililerinin de aralarında yer aldığı üç kaynak tarafından yapıldı.
Beijing'in dünyanın iki büyük ekonomisi arasında uçuşlara dair varolan anlaşmaya uymaması nedeniyle bugün açıklanması beklenen karar Çin'i cezalandırmayı hedefliyor. İki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz aylarda COVID-19 salgını nedeniyle artan gerilimle beraber iyice kötüleşmişti.
Beyaz Saray ve ABD Ulaştırma Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Trump yönetimi, 22 Mayıs'ta Çin hükümetini ABD havayollarının Çin'e uçuşları sürdürmesini imkansız hale getirmekle suçlamış ve dört Çinli havayolu şirketinin uçuş programlarını ABD hükümetine bildirmesini istemişti.