Trump, Fed'e yeni başkanı seçti, bir tek isim vermedi: İşte 'faizleri indirecek' o isim...

ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Fed başkanı için tercih ettiği ismi belirlediğini duyurdu ve seçilecek kişinin faiz indirimlerine ağırlık vermesini beklediğini açıkça ifade etti.

Trump’ın baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, mevcut Başkan Jerome Powell’ın koltuğuna en yakın isim olarak gösteriliyor. Konuya hâkim çevreler, Trump’ın adayının Senato tarafından onaylanacağını ve dışarıdan biri olması halinde Şubat’ta başlayacak 14 yıllık Fed guvernörlüğü görev süresine sahip olacağını aktarıyor.

Faizleri indirecek isim Kevin Hassett mi?

Powell’ı, faizleri yeterince hızlı indirmediği gerekçesiyle sık sık eleştiren Trump, daha güçlü ve hızlı indirimler yapacak bir başkan arayışında olduğunun sinyallerini veriyordu.

Bloomberg’in görüştüğü kaynaklara göre Hassett, Powell sonrası için en güçlü aday konumunda.

CBS’in Face the Nation programına çıkan Hassett, Fed Başkanlığı için ön sırada olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunmayı reddetti ve çıkan haberleri “söylenti” olarak tanımladı. Ancak piyasaların, Trump’ın yakında adayını açıklayacağı yönündeki beklentiyi olumlu karşıladığını vurguladı.

Hassett, CBS’e konuşurken, “Harika bir Hazine ihalesi gerçekleştirdik, faizler düştü ve Amerikalılar, Başkan Trump’ın daha uygun faizlerle otomobil kredisi ve mortgage erişimi sağlayacak birini seçeceğini düşünebilir. Piyasadaki tepkiler bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hassett isminin öne çıkması, kısa süreliğine 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini yüzde 4 seviyesinin altına çekti. Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump’ın adayını Noel tatili olan 25 Aralık’tan önce duyurabileceğini hatırlatmıştı.