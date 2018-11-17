Trump: Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok
"Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız." diyen ABD Başkanı Trump, Fethullah Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.
Yangın felaketinin yaşandığı California'ya hareketi öncesi konuşan Trump, Gülen'in iadesi için yollar arandığı yönündeki haberleri yalanladı.
Trump ayrıca, "Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız." dedi.
NBC News'te geçtiğimiz günlerde yer alan bir haberde Beyaz Saray'ın Gülen'in iadesi için yollar aranması talimatı verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haberin ardından dolar/TL 5.30'a gerilemişti.