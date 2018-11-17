ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Trump: Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok

"Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız." diyen ABD Başkanı Trump, Fethullah Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Trump: Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Yangın felaketinin yaşandığı California'ya hareketi öncesi konuşan Trump, Gülen'in iadesi için yollar arandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Trump ayrıca, "Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız." dedi.

NBC News'te geçtiğimiz günlerde yer alan bir haberde Beyaz Saray'ın Gülen'in iadesi için yollar aranması talimatı verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haberin ardından dolar/TL 5.30'a gerilemişti.

Son dakika
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.