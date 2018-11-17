Trump: Gülen'in iadesi şu an değerlendirdiğimiz bir şey değil

17 Kasım 2018

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Yangın felaketinin yaşandığı California'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülen'in iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya Trump "Bu şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil. Türkiye için ne yapacağımıza bakıyoruz, her zaman bakıyoruz. Açıkçası tüm iyi ilişkilerimizin olduğu ülkeler için bunu yapıyoruz." yanıtını verdi.

Trump, Türkiye ile ilişkiler konusunda, "Türkiye ile iyi bir ivme yakaladık. Biliyorsunuz Rahip Brunson'u geçen haftalarda verdiler. Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi ilişkilerimiz var. Dostum o benim. Güçlü, sert ve zeki bir adam." ifadelerini kullandı.

NBC News'te geçtiğimiz günlerde yer alan bir haberde Beyaz Saray'ın Gülen'in iadesi için yollar aranması talimatı verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haberin ardından dolar/TL 5.30'a gerilemişti.

"İstihbarat yetkilileri ile Kaşıkçı olayını konuşacağım"

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere dair soruları da yanıtlayan Trump, henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ancak bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söyledi.

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz." diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca Suudi Arabistan'la ilgili "İstihdam ve ekonomik gelişim için gerçekten muhteşem bir ortak." değerlendirmesinde bulundu.

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