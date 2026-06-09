Trump İran anlaşması için iki-üç günlük süre verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya iki veya üç gün içinde ulaşılabileceğini açıkladı. New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, tarafların nükleer silahlara hiçbir şekilde izin vermeyecek çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarında bulunduğunu belirtti. Anlaşmanın hemen ardından küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı doğrudan yeniden açılacak.

Orta Doğu'da nisan ortasında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes, İran ve İsrail'in karşılıklı saldırılarıyla hafta sonu yeniden bozuldu. Tahran yönetimi, İsrail'in pazar günü Beyrut'un güney mahalleleri dahil Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini savunarak İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattı. İsrail ordusu ise bu hamleye misilleme olarak İran'daki stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

Sınır hattında askeri hareketlilik ve diplomatik pazarlıklar

İran ordusu İsrail'e yönelik saldırılarını durdurduğunu ilan etmesine rağmen Tahran Dışişleri Bakanlığı askeri çatışmaların tamamen bitmediğini sinyalini verdi. Bakanlık, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan topraklarına saldırmaya devam etmesi halinde askeri operasyonları derhal yeniden başlatacaklarını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran ve Lübnan merkezli müttefiki Hizbullah'a karşı yürütülen savaşın henüz bitmediğini vurguladı. Netanyahu, her iki yapının da tarihin en zayıf dönemini yaşadığını iddia etti.

Trump daha önce de çatışmaların hızlıca çözüleceğine dair taahhütler vermesine rağmen bölgedeki askeri hareketlilik yeniden hız kazandı. ABD Başkanı başlangıçta çatışmaların dört ila altı hafta süreceğini tahmin ediyordu ancak pazar günü itibarıyla savaş yüzüncü gün sınırını aştı. Trump ayrıca pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri Apache helikopterindeki pilotların durumlarının iyi olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını sözlerine ekledi.

Trump, Pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait Apache helikopterindeki pilotların "iyi olduğunu" açıkladı. Yaralanan olmadığını ve yönetimin Salı günü bir rapor yayınlayacağını söyledi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Basra Körfezi ve deniz ablukasının geleceği

Pazartesi günü taraflar arasındaki gerilim azalmadan önce Trump, sosyal medya platformu üzerinden müzakerelerin cehalet veya aptallık engeline takılmadığı sürece ilerlediğini paylaştı. Trump, ABD ordusunun Umman Körfezi'nde yer alan İran limanlarına yönelik uyguladığı mevcut deniz ablukasını hatırlattı. ABD, nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar bu askeri ablukayı kaldırmayacağını kesin bir dille belirtiyor. Yönetim düşen askeri helikopterin kaza nedenine dair resmi raporu ise salı günü yayımlayacak.