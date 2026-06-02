Trump İran anlaşmasının gelecek hafta gerçekleşebileceğini düşünüyor

Washington ve Tahran hattında aylardır süren gerilim yerini ani bir iyimserliğe bırakıyor. Trump verdiği son mülakatta beklenen İran anlaşması hakkında piyasaları hareketlendiren bir takvim paylaştı. Görüşmelerde yaşanan tıkanıklığın aşıldığını belirten lider yedi gün içinde nihai mutabakatın sağlanabileceğini öne sürdü. Piyasa aktörleri jeopolitik riskleri hızla yeniden hesaplıyor.

Çatışmaların arka planında İsrail ile Lübnan arasındaki askeri tırmanış yatıyor. Tahran yönetimi bölgesel müttefiklerine yönelik saldırılar nedeniyle bir süre önce müzakere masasından kalktı. Ancak arka kapı diplomasisi hız kesmeden devam ediyor. Trump, Hizbullah liderliği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kurduğu temasların İran anlaşması zeminini güçlendirdiğini duyurdu.

Petrol cephesinde sert satış baskısı hızlandı



Jeopolitik risk priminin azalacağı beklentisi enerji sektöründe anında yankı buldu. Küresel gösterge niteliğindeki Brent petrol varil başına 93.16 dolar seviyesine geriledi. Analistler fiyatlardaki geri çekilmenin kalıcı olabileceğini tartışıyor. Yatırımcılar özellikle Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin azalmasını fiyatlıyor.

Brent kontratlarında gün içi kayıp 1.82 puan olarak gerçekleşti. Yatırımcıların güvenli limanlardan çıkışı mevcut düşüşü derinleştirdi. Amerikan ham petrolü tarafında da benzer bir zayıflık göze çarpıyor. ABD ham petrolü günlük bazda yüzde -1.79 oranında düşüş sergiliyor

Hürmüz Boğazı kilidi açılmayı bekliyor

ABD ve İsrail ortaklığının İran ile yürüttüğü savaş haziran ayı itibarıyla dördüncü ayına girdi. Çatışmaların merkezinde küresel ticaretin can damarı yatıyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı geçişlerini büyük ölçüde kapalı tutuyor. Gemilerin geçişi için özel geçiş ücretleri talep edileceği yönünde güçlü sinyaller geliyor.

Washington yönetimi ücret taleplerini kesin bir dille reddediyor. Taraflar geçtiğimiz hafta ateşkesi uzatmak ve boğazı yeniden açmak üzere taslak bir mutabakat zaptı hazırladı. Gelecek hafta "muhtemelen" atılacak imzalar küresel petrol tedarik zincirini tamamen rahatlatabilir. Olası bir İran anlaşması tüm bölge ülkeleri için yeni bir ekonomik dönemi başlatma potansiyeli taşıyor.