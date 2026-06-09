Trump İran ile anlaşmanın köşede olduğunu 37 kez tekrarladı

Başkan Trump, İran ile ateşkesin duyurulmasından bu yana geçen iki ayda defalarca anlaşmanın çok yakın olduğunu öne sürdü. Trump'ın sosyal medya paylaşımları, kamuya açık görünmeleri ve medya ile telefon görüşmelerinde doğrudan anlaşmanın yakın olduğunu veya İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu belirttiği toplam açıklama sayısı 37'ye ulaştı.

Trump, 7 Nisan'da sosyal medyada iki tarafın "çok ileride" olduğunu ancak anlaşmanın kesinleşmesi için iki haftaya ihtiyaç duyduklarını yazdı. Ateşkes o dönemde duyurulmuştu ancak bugüne kadar herhangi bir nihai anlaşmaya varılamadı. Trump'ın anlaşmanın yakın olduğuna dair iddiaları, savaşın başlamasından sadece bir ay sonra 23 Mart'ta başladı.

Anlaşma iddiaları Mart ayında başladı

Trump 23 Mart'ta Air Force One dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinde "hemen hemen tüm noktalarda mutabakat" olduğunu söyledi. O dönemde İran ise müzakere yapıldığını reddetmişti. Ertesi gün Trump, İran'ın anlaşma yapmak için "çaresiz" olduğu yönündeki sık tekrarlanan söylemini kullanmaya başladı.

Trump 25 Mart'ta İran'ın "çok kötü bir şekilde anlaşma yapmak istediğini", 26 Mart'taki Kabine toplantısında ise İran'ın "anlaşma yapmak için yalvardığını" söyledi. Bu ifadelere rağmen İran iki buçuk aydır direnmeye devam ediyor.

29 Mart'ta Air Force One üzerinde gazetecilerle sohbetinde Trump'a önümüzdeki hafta anlaşmaya varılıp varılamayacağı soruldu. Trump "İran'da bir anlaşma görüyorum, evet" yanıtını verdi.

Nisan ve Mayıs aylarında tahminler yoğunlaştı

Trump 6 Nisan'da bir aksilikten önce "anlaşmaya çok yakın" olduklarını söyledi. Ertesi gün ateşkesi duyurdu. Ateşkesin başlangıçta iki hafta sürmesi ve tarafların anlaşmayı netleştirmesi planlanıyordu.

15 Nisan'da Fox Business'a "bittiğine çok yakın" dedi. 16 Nisan'da gazetecilere "İran ile anlaşma yapacağımız çok iyi görünüyor" ifadesini kullandı. 17 Nisan'da üç ayrı görünmede İran'ın "her şeyi kabul ettiğini", "önümüzdeki bir iki gün içinde anlaşma alacağımızı" ve "çok fazla önemli fark olmadığını" iddia etti.

20 Nisan'da Truth Social platformunda "nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşecek" tahmininde bulundu. 30 Nisan'da İran hala "anlaşma yapmak için can atıyordu". 1 Mayıs'ta "savaşın bitmesi çok uzun sürmemeli" dedi.

Mayıs ortası ve Haziran başındaki yeni iddialar

Trump 18 Mayıs'ta Orta Doğu ülkelerinin talebiyle askeri saldırıları "iki üç gün" ertelediğini duyurdu. "Anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri" için bu talepte bulunulduğunu aktardı. Bu noktada Trump, tahminlerinin daha önce nasıl yanlış çıktığını ima eden bir açıklama yaptı: "Anlaşma yapmaya oldukça yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler oldu ve işe yaramadı, ancak bu biraz farklı."

19 Mayıs'ta Kongre pikniğinde "savaşı çok hızlı bitireceğiz" dedi. 23 Mayıs'ta anlaşmaya "çok daha yaklaştıklarını", anlaşmanın "büyük ölçüde müzakere edildiğini", "kısa süre içinde" duyurulacağını söyledi. 28 Mayıs'ta gelini Lara Trump ile röportajda "çok iyi bir anlaşmaya yakın" olduklarını belirtti.

Pazar günü Axios'a "nihai anlaşmaya çok yakınız" dedi. Pazartesi günü Senatör Lindsey Graham için düzenlenen telefon mitinginde önümüzdeki iki hafta içinde "tam zafer" öngördü. Trump, "Müzakere ediyoruz, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bize her şeyi vermeye istekliler" ifadelerini kullandı.