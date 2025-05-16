ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretlerini tamamladıktan sonra Washington'a döneceğini söyledi.

Trump, torununun doğduğunu ve onu görmek için Orta Doğu turunun ardından ülkesine döneceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında konuşan Trump, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerine de değinerek "Rusya Ukrayna konusunda neler olacağını göreceğiz" dedi.

Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ayarlayabildikleri en kısa sürede" görüşeceklerini de söyledi.

Trump ayrıca, "Herkes Putin'in görüşmelere gideceğini söyledi. Ben de dedim ki 'Eğer ben gitmezsem, Putin'in gitmeyeceğini garanti ederim' ve o da gitmedi" dedi.

Türkiye - ABD - Ukrayna arasında toplantı başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı çatışmasını sona erdirme yönündeki baskısının ardından, Rus ve Ukraynalı müzakereciler, üç yıldan uzun bir süre sonra ilk barış görüşmeleri için bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılması planlanan barış müzakereleri, bugün İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak toplantılar, iki ayrı oturumda düzenlenecek.

İlk oturumda Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri bir araya gelecek, ardından Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı üzere Türkiye - ABD - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı. Yaklaşık bir saat süren toplantı sona erdi.