Trump: Listede olan herkesi yok edeceğim
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Başkan Trump, şunları söyledi.
- Dün akşam İran'a bir saldırı gerçekleştirdik. İran'da çok tehlikeli kişiler var. Barışı ihlal ettiler. Onlar her saldırıda bulunduğunda biz de saldırıda bulunuyoruz. İranlılar kötü insanlar. Listede olan herkesi yok edeceğim.
- Binlerce askerimizi öldürdüler. Yüz binlerce masum kişiyi öldürdüler. Hamaney kötü biriydi. Artık yüzü, bacağı, bir şeyi kalmadı.
- Ateşkes bitti. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Liderlerini yok ettik, birinci liderlerini yok ettik, ikinci liderlerini yok ettik.
- Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim.
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