Trump: Listede olan herkesi yok edeceğim

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Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Başkan Trump, şunları söyledi.

- Dün akşam İran'a bir saldırı gerçekleştirdik. İran'da çok tehlikeli kişiler var. Barışı ihlal ettiler. Onlar her saldırıda bulunduğunda biz de saldırıda bulunuyoruz. İranlılar kötü insanlar. Listede olan herkesi yok edeceğim.

- Binlerce askerimizi öldürdüler. Yüz binlerce masum kişiyi öldürdüler. Hamaney kötü biriydi. Artık yüzü, bacağı, bir şeyi kalmadı.

- Ateşkes bitti. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Liderlerini yok ettik, birinci liderlerini yok ettik, ikinci liderlerini yok ettik.

- Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim.

Ayrıntılar gelecek