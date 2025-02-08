Trump-Musk işbirliği Time Dergisi'ne kapak oldu

ABD Başkanlık seçimlerinde gerek yaptığı yüksek rakamlı bağışlar gerekse farklı etkinliklerde yanında yer almasıyla Trump'a verdiği desteği açıkça ortaya koyan ve Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürüten Elon Musk, Time Dergisi'ne kapak oldu.

Basının konuyla ilgili sorularına kapağı görmediğini söyleyerek cevap veren Trump "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" dedi ve Elon Musk'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.