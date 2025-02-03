Trump-Putin görüşmesi Türkiye'de mi olacak?

ABD Başkanı ve Rusya lideri Putin arasındaki görüşme için üst düzey Rus yetkililerin Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret ettikleri iddia edildi.

Reuters'ın Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı Rus diplomatlar ve istihbarat yetkilileri Suudi Arabistan ve BAE'nin ABD ile olan yakın askerî ve güvenlik ilişkileri sebebiyle görüşmenin bu ülkelerde gerçekleşmesine karşı çıktı.

Savaş süresince tarafsız kaldılar

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Ukrayna'daki savaş süresince tarafsızlıklarını korurlarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile düzenli iletişim içinde oldular.

Rus kaynaklar, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin şu aşamada NATO üyesi Türkiye'de gerçekleşme ihtimalini ise reddettiler.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Suudi Arabistan ve BAE ise UCM'ye üye değil.