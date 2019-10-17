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Trump: Türkiye'den güzel haberler var

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

Trump: Türkiye'den güzel haberler var
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı. 

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştıABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı

 

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