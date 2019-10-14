Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı
Türkiye’den ithal edilen çelik alımının yeniden yüzde 50 oranında vergilendirileceğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması görüşmelerinin de dondurulacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki Eylemlerine Dair Açıklama" adlı bir paylaşımda bulundu.
Açıklamasında Türkiye'ye yönelik yaptırımlara da değinen Trump, "Yakında Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere dair bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım" dedi.
Trump, "Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayından önceki gibi yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durdurulacak" ifadelerine yer verdi.