Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren savunma bütçesini imzaladı

21 Aralık 2019

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde Savunma Bakanlığına ayrılan en yüksek bütçe olan 738 milyar dolarlık 2020 savunma bütçesini onayladı. Tasarı yasalaşarak, resmen yürürlüğe girdi.

Savunma bütçesinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok sayıda madde var.

Bütçede, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle, F-35 uçaklarının teslim edilmemesi maddesi yer alıyor.

Ayrıca Trump'a, Türkiye'ye kısaca "CAATSA" olarak bilinen "Amerika'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele" yasasını uygulaması çağrısı yapılıyor.

Savunma bütçesi, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak olan "Türk Akımı" ve Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akımı 2" projelerini de hedef alıyor.

Her iki projenin inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı getiriliyor.

Bütçe ayrıca, Washıngton'ın 1987'den bu yana Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunun da koşullu olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Buna göre, Rum Yönetimi, Rus askeri gemilerinin limanları kullanmasına izin verilmemesi koşuluyla, ABD'den silah satın alabilecek.

Başkanlığı döneminde her yıl Savunma Bakanlığına (Pentagon) daha fazla bütçe ayırdığını anlatan Trump, bu yılki 738 milyar dolarlık bütçenin bir rekor olduğunu belirtti.

İki F-35 savaş uçağının arasına kurulan sahnede attığı imza ile aynı zamanda ABD Uzay Komutanlığının da kurulduğunu vurgulayan Trump, bunu gerçekleştiren ABD Başkanı olmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Yasa, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.

Yasayla ABD'nin 100 adet yeni F-35, 150 adet askeri helikopter, 4 adet Virginia sınıfı denizaltı ve bir savaş gemisi temin etmesi ve askeri personele son 10 yılın en büyük zammının verilmesi öngörülüyor.