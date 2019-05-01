Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.
Bu ziyaret gerçekleşmesi halinde, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti olacak.
Erdoğan ile Trump arasında geçtiğimiz gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.
Bu görüşmede S-400'ler, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Trump'ın ziyaretinin de ele alındığı açıklanmıştı.