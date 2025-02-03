Trump ve Meksika anlaşmaya vardı: ABD sınırında 10 bin ulusal muhafız görevlendirilecek

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamışve Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilmemesini gerekçe olarak göstermişti.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, gelişmeler üzerine Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sheinbaum, görüşmede yapılan istişareler sonucunda, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek adına bazı kararlar aldığını duyurdu.

Sheinbaum tarafından alınan kararlara göre, ABD-Meksika sınırına 10 bin ulusal muhafız konuşlandırılacak. Buna karşılık olarak ABD de Meksika'ya modern silahların kaçırılmasının önüne geçecek.

Son olarak, ikili görüşmeden çıkan uzlaşıya göre, uygulanacak olan gümrük vergilerinin de 1 ay boyunca dondurulmasına karar verildi.