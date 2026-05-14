Trump ve Xi Pekin zirvesinde ekonomik bağları ele aldı

Trump ve Xi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bağları iyileştirmek amacıyla Pekin'de düzenlenen zirveye başladı. Xi, üst düzey görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin rakip değil ortak olması gerektiğini ifade etti.

Ortak çıkarların görüş ayrılıklarından daha önemli olduğunu vurgulayan Xi, 2026 yılını ilişkilerde tarihi bir yenilenme yılı olarak tanımladı. Trump ise Xi ile olan diyaloğun her zamankinden daha iyi bir seviyeye ulaşacağını belirtti.

ABD ve Çin arasında on yıl sonra ilk resmi ziyaret

ABD heyeti, Çarşamba günü geniş bir iş dünyası temsilcisi grubuyla Pekin'e ulaştı. Bu seyahat, bir ABD liderinin yaklaşık on yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği ilk devlet ziyareti olarak kayıtlara geçti. Trump, görev süresinin başlangıcında Pekin'i ziyaret etmişti. Görüşmeler, 2025 yılı boyunca devam eden ticaret anlaşmazlıkları ve yapay zeka çipleri konusundaki teknik kısıtlamaların ardından gerçekleşti.

Trump'ın heyetinde Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın bulunması, Çin'e yönelik mikroçip satış kısıtlamalarının esnetilmesi beklentisini artırdı. Trump, seyahat öncesinde Çin pazarının ABD işletmelerine daha fazla açılmasını talep edeceğini duyurmuştu.

Görüşmelerde ayrıca Tayvan meselesi ve ABD'nin bölgedeki silah satışlarının ekonomik güvenliğe etkileri ele alındı. Taraflar, Asya genelinde petrol akışını etkileyen bölgesel çatışmaların finansal risklerini de değerlendirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Perşembe günkü ana oturumun zeminini hazırlamak üzere Güney Kore'de bir araya gelmişti. Mevcut diplomatik temasların küresel ticaret hacmi ve yarı iletken sektörü üzerindeki yıllık volatiliteyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.