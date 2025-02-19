Trump yönetiminin Ticaret Bakanı Senato onayını aldı! Mottosu: Adil ticaret...

ABD Senatosu, Trump'ın Ticaret Bakanı adayı Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick'i onayladı. ABD'nin yeni Ticaret Bakanı için Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Lutnick'e 51 senatör "evet", 45 senatör ise "hayır" oyu kullandı.

"Tarifeler adalet ve saygı oluşturmak için kullanılacak"

Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın üst yöneticisi (CEO) olan Howard Lutnick, 2025 ocak ayında ABD Senatosu'nun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde tüm işlerinden çekileceğini belirtmişti. Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etmişti.

Yeni Ticaret Bakanı kim?

Haverford Koleji Ekonomi Bölümü mezunu olan Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, L.P.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, BGC Group, Inc.'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Newmark Group, Inc.'in Yönetim Kurulu Başkanı.

The Financial Times tarafından 2001'de 'Yılın Kişisi' ve 2010 yılında Ernst & Young tarafından 'Yılın Girişimcisi' seçilen ismin Trump'ın atacağı ekonomik adımlarda çok büyük etkisi olacağı öngörülüyor.