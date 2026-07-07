Trump zirvede duyurdu: F-35 konusunda bir karar vereceğiz, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşmeye başladı.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan ilişkilerine vurgu yaparak iki lider arasındaki diyaloğun güçlü olduğunu söyledi.

Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sadık bir müttefik oldu"

İki ülke arasındaki gündemin oldukça yoğun olduğunu belirten Trump, görüşmede ticaret, savunma, İran başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını söyledi.

Trump, "Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Türkiye birçoğundan daha sadık bir müttefik oldu." dedi.

"F-35 konusunda bir karar vereceğiz"

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin uzun süredir gündeminde bulunan F-35 savaş uçağı programına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin Türkiye'de düzenlenmesinin önemine işaret eden Trump, "Zirve Türkiye'de olmasaydı katılmayabilirdim. F-35 konusunda bir karar vereceğiz. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

"CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız"

Trump, açıklamalarında Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarına da değinerek, bu konuda yeni bir dönemin sinyalini verdi. "Dostlarımıza yaptırım uygulamayı biz de istemiyoruz" diyen Trump, "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, başta Gazze, İran ve Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bölgesel gelişmelerin Trump ile yapılacak görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti. Erdoğan, F-35 konusunda daha önce verilen sözlerin yerine getirileceğine inandığını ifade ederek, NATO Zirvesi'nden Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini güçlendirecek olumlu kararlar çıkmasını beklediğini söyledi.